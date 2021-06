Nippe-trikke: kuidas luua lillepeenrasse kirevust ja kontrasti 

Mõneti suuremad vormi pügatud kerad sulgevad küll mitmesuunalise vaate, kuid väikeste taimede kirevus ja korrapäratus saab ühevärvilise tausta. Chelsea Flower Show, London Foto: Evely Karvak

Madalate hekkide sees on ekponeeritud eri liike ja ühekaupa istutatud taimi. Nii on kujundus põnevam ja ka tiigitaimedel on hekis oma roll. Botaanikaaed Amsterdamis Foto: Evely Karvak

Eraldavaks piirdeks ja tasakaaluks keset peenart valitsevale segadusele on siin hall viltleht ning seal kõrval samuti pikk rida õhulise piimalille heledat udu. BUGA, Koblenz Foto: Evely Karvak

Kuidas siduda kirjut korrapäratut peenrataimestust aiakujunduse suurema pildiga? Kuidas ohjeldada eri värvi ja struktuuriga taimi ühes koosluses? Siinse loo pildinäited on valdavalt parkidest, kuid neid saab ju väiksemasse mõõtu mõelda ning samu ideid ka koduaias edukalt rakendada. Siinseid näpunäiteid võib vaja minna, kui oled seda sorti aiapidaja, kes soovib oma peenardesse korraga palju erinevaid taimi, kes vaimustub uutest ilusatest sortidest ja kirevatest värvidest, kelle hing aiandis ringi käies rahutuks muutub ja ihkab paljusid taimi koju kaasa osta. Kui soovid näha aias eri taimi ja värve, kuid ei oska neid kokku sobitada.

Siin pildil on erinevaid kõrrelisi ja lopsakalt kasvavaid taimi kokku sobitatud ümaraks pügatud vormidega. Kui kerad on piisavalt suured, aga madala kasvuga, loovad nad mõnusa tausta ja on igast suunast vaadeldavad. Chelsea Flower Show, London Foto: Evely Karvak

Mitme värvi ja kõrgusega püsililli on pikitud pealt lainjaks pügatud hekivormide vahele. Sel moel jäävad kohevalt kasvavad püsililled kergemini piiridesse ja saavad ka pisut toestatud. Blois, Prantsusmaa Foto: Evely Karvak

Taust ei ole kujundatud ühtlaseks, vaid vabalt kasvavate taimede vahel on pügatud vormid. Need rohelised suured pinnad mõjuvad rahustavalt. Amalie aed, Kopenhaagen Foto: Evely Karvak