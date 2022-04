Püüad tulutult korterit müüa? Need soovitused aitavad! 

3. Neutraalsus

Samal teemal Sisustus FOTOD | Inspireerivad kodukontorid, kus töö tegemine lausa lendab! Ostuhuvilised peaksid tundma, et tegu on nende koduga, mitte teie koduga – võtke seintelt maha perefotod ja laste joonistused. Need on küll ilusad, kuid võivad ostjate tähelepanu hajutada ning panna ennast ebamugavalt tundma. Te soovite, et nad kujutaksid end ette kui oma uues kodus, mitte teie külalistena. Lisaks pange ära ka hambaharjad ja muud isiklikud hügieenitarbed.

4. Mööbli paigutus

Tõenäoliselt olete oma kodus mööbli paigutanud nii, nagu see teie jaoks kõige paremini sobib, kuid astuge siiski samm tagasi ja vaadake objektiivselt oma valikuid. Kas see tutvustab tuba parimal viisil? Kas teil on akende ees mööblit? Kas blokeerite kuidagi ruumi läbivat liiklusteed? Paigutage mööbel nii, et ruum tunduks avar ja õhuline. Samuti veenduge, et igal toal oleks selge eesmärk.

5. Katke laud

Üheks lihtsamaks nõuandeks on katta söögilaud ja köögisaar ilusa serviisiga ning lauale asetada värsked lilled. See väike puudutus sütitab ostja kujutlusvõime. See muudab kodu soojemaks ja kutsuvamaks ning suunab ostjat tehingu poole.