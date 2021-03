Hispaania teetigu – soovimatu külaline, kellest viisakalt vabaneda ei saa 

Tõhusaimad tõrjevõtted

Tõhusaimat abi saab ilmselt kombineeritud tõrjevõtetest. Kokkukorjamine on üks põhilisi, kuna aga Hispaania teetigu eritab rohkelt kollast lima, siis ilma kinnasteta neid puutuda ei tasu.

Kokkukogumiseks on parim vihmajärgne niiske ilm või õhtu, kui kaste maas. Siis on teod aktiivsed ja ilmuvad peidupaikadest nähtavale toitu otsima. Kogumiseks võib kasutada suure suuga plastpudelit või kanistrit, sobib ka tihedalt sulguva kaanega ämber. Peab ainult jälgima, et teod enne kaane sulgemist jalga ei lase. Nõu põhja puistatakse paari kilo jagu soola ja tigude lisandudes raputatakse anumat aeg-ajalt. Nõu võib päikese kätte jätta, siis on toime tõhusam. Anuma võib täita ka kange soolveega, kus teod oma otsa leiavad. Kui kokkukogutud tigude hulk on korraga väga suur, siis võib kahjurid keeva veega üle valada.

Võimalus on kasutada aiakeskustes müüdavat preparaati Ferramol, mille toimeaine on raudfosfaat. Ferramol tekitab teol täiskõhutunde, misjärel ta nälgides hukkub. Ferramol on ohutu koduloomadele, lindudele ja siilidele. Preparaat ei ole vihmatundlik, pigem peaks seda taimede vahele puistates pisut niisutama, et tigudele isuäratavamaks muuta. Kulu on 5 grammi ühe ruutmeetri kohta. Silmas tuleb pidada kõiki ohutusnõudeid ja toimida vastavalt pakendil antud juhistele.

Teine võimalus on kasutada teograanuleid, mille toimeaine on metaldehüüd. See mõjub nii seespidiselt kui ka kontaktmürgina – teod kuivavad liigse limaerituse tagajärjel. Paraku võib juhuslik vihmahoog vähendada toimet ja soovitud tulemus jääb olemata.

Siniste graanulite mürgist toimet võib vähendada juhuslik vihmahoog. Foto: Istockphoto

Metaldehüüdiga graanulid on hinna poolest soodsamad, aga ohtlikud koduloomadele. Koerad, kes satuvad eksikombel graanuleid sööma või ka käppasid lakkuma, millega üle graanulite on joostud, võivad saada tugeva mürgistuse. Ka lindudele on graanulid ohu allikaks, kuigi neisse on lisatud linde peletavat ainet. Varjatud oht peitub graanulite läbi otsa leidnud tigude söömises.