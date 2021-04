Kutsu laululinnud õuele! Nüüd on viimane aeg panna lindudele üles pesakast 

Koduaeda tasub linde kindlasti meelitada, sest peale selle, et nad oma varahommikuse sädinaga tuju tõstavad, teevad nad aias ka üsna tõhusat kahjuritõrjet. Parim võimalus tiivuliste peibutamiseks on pesakast – tuleb vaid teha see sobivas suuruses ja õiget mõõtu pesaavaga just sellele linnuliigile, keda aias näha tahate.

Igaüks saab hakkama

Pesakasti ehitamine on kõigiti jõukohane ka neile, kes pole puutöös just kuigi kogenud: natuke hoolikat mõõtmist-saagimist ja puurimist-naelutamist ning valmis see ongi. Muidugi pole kindel, et kõik väljapakutud kastid ka pesitseja leiavad, aga proovida tasub – ehk peavad linnud just seda paika sobivaimaks.

Kes ise pole päris kindel, milline pesakast missugusele linnule sobiks, saab täpsete tööjooniste asjus loota internetile – pesakaste leiab sealt kõikvõimalikele lindudele alates kärbsenäpist ja lõpetades kakuga. Ohtralt eestikeelseid juhiseid on Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel (eoy.ee)

Kohta vali hoolikalt

Kellel meisterdamisesoovi ja ettevõtlikkust rohkem, ei pea piirduma vaid koduaiaga – pesakaste võib viia ka kodulähedasse metsatukka. Et kultuurmetsades on lindudel üha raskem leida pesaks sobivaid puuõõnsusi, kolivad nad meelsasti ka tehispessa. Ühele hektarile soovitavad ornitoloogid panna 4–6 pesakasti.