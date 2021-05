Hea teada: millal ja milleks on vaja ehitusluba? 

Kui hakata koduõuele ehitama garaaži, aiamaja, kõrvalhoonet või kavandada eramule juurdeehitust – kas, millal ja milleks on vaja taotleda kohalikust omavalitsusest ehitusluba?

Kõigepealt tasub meelde jätta, et ehitus kui tegevus jaguneb ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks. See, et ka lammutamine kvalifitseerub ehitamise alla ja võib vajada luba, on paljudele uudiseks.

Oma hoov, ehitan, kui tahan?

Kui jutt käib uue maja ehitusest, ei ole kellelegi üllatus, et vaja on ehitusluba, mille annab välja kohalik omavalitsus. Ka sellega ollakse enamasti kursis, et ehitusloa taotlemiseks on vaja...