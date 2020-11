Sisustus Hea teada! Sisustamisapsud, mida tasub kindlasti vältida Ia Mihkels, Õhtuleht , täna, 09:00 Jaga: M

KATSETA KONTRASTIDEGA: Kui arvad, et kodu sisustades on kindla peale minek jääda oma lemmikvärvi – näiteks beeži – juurde, siis sobita kindlasti kokku selle tumedamaid ja heledamaid varjundeid. Kontrastide vältimine on sisekujundajate sõnul üks kõige sagedasemaid vigu, just need annavad ruumile ilmet ja sügavust. Too aktsentvärvidena tuppa ühe värvi eri äärmustoone, näiteks kardinate ja mõne padjaga – kohe näed, kuidas monotoonne igavavõitu ruum elavneb. Foto: Pexels

Mõnel inimesel klapivad kodu sisustades kõik asjad suurema vaevata omavahel, tulemus on maitsekas ja isikupärane. Kellele sellist silma antud pole, sel tasuks pilk peale visata sisekujundajate märgatud kõige sagedasematele sisustusvigadele – et oma kodu luues hõlpsamini silma rõõmustava lõpptulemuseni jõuda.