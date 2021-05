Kas teadsid? Remondivead võivad vana maja hukutada 

Vana akna saab sageli restaureerida – seda ka siis, kui asjatundmatule pilgule näib, et see on lootusetus seisus. Vanasti kasutati vaigurikast tihedat puitu, puud langetati sobivaimal ajal – nii saadi tugev materjal. Kogenud restaureerija käe all renoveeritud saja-aastane aken näeb välja nagu uus.