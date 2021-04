PÕHJALIK NIMEKIRI: pane paika suvised remondiplaanid 

Lase parandada tõrkuvad aknad

Samal teemal HEA TEADA: ehitusfüüsik selgitab, miks tasub vanu puitaknaid taastada ja eelistada plastakendele 09.01.2021 ARVAMUS | Anneli Lahe: kasuta vaba aega värskendusremondiks! 30.04.2020 Kui märkasid talvel tube tuulutades, et akent on raske avada ja ka sulgeda ei õnnestu seda eban ainsa käeliigutusega nagyu varem, siis kutsu kohale meistrimees ja lase see viga parandada. Pole vahet, kas tegu on PVC- või puitakendega – nende korrasolekut tuleks pidevalt jälgida. Näiteks kui kremoon käib raskelt, siis selle põhjus peitub tavaliselt mitte kremoonis, vaid aknasuluses. Kremooni raskem käik on esimene märk, et tuleks kontrollida ja vajadusel ka hooldada või reguleerida aknasulust.

Enne järgmist talve kontrolli kindlasti tihendite puhtust ja määri neid silikoonmäärde või spetsiaalse hoolduspulgaga. Kord aastas tuleks ka suluseid puhastada ja õlitada, selle tööga saab igaüks ise hakkama. Akende reguleerimise, tihendite vahetamise või muud akna toimivust mõjutavad tööd tasub siiski jätta vastava kvalifikatsiooniga meistrimehe teha.

Kui aken avaneb selliste kriunatuste saatel, et kui tahad varahommikul kevadet nuusutada, äratad kogu maja, võiks selle parandamise kohe plaani võtta – enne kui akent enam sulgeda ei saagi. Foto: Pixabay

Ahi ajab kütmisel suitsu sisse

Millal korstnapühkija viimati käis? Sageli tuleb näiteks kortermajades ette, et korstnapühkija on käinud küll korstent puhastamas, aga kõigisse korteritesse pole ta sisse pääsenud, mistõttu lõõrid on korteris jäänd puhastamata. Kui tegemist on vana ahjuga, võib ka mõni kibi kusagilt pudenenud mitte just kõige soodsamasse kohta.

Igal juhul ei maksa riskida, et lõpuks on majas tuli lahti, parem kutsu kohale korstnapühkija ja lase tal oma tõrkuv ahi üle vaadata. Ei oska ju keegi täpselt öelda, kui kaua sel kevadel veel kütta on vaja – ja ei jää ka järgmine talv tulemata.