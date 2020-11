Raske valik: kuidas leida igasse ruumi sobiv põrand? 

Keraamiline plaat. Köök, esik ja vannituba kui kõige käidavamad ja sageli ka niisked ruumid vajavad vastupidavat ja hõlpsalt puhastatavat põrandat, seepärast valitaksegi neisse sageli keraamiline plaat. Paraku on selline põrand meie oludes suurema osa aastast ebameeldivalt jahe, kui selle all pole põrandakütet – see tuleks kindlasti paigaldada. Põrandaplaadid võiksid olla suuremõõtmelised, sest siis on põrandat lihtsam puhastada: mustus kipub kogunema just vuugivahedesse ja neid on suurtest plaatidest põrandal lihtsalt vähem. On muidki asju, millele praktilise meelega koduomanik keraamilisi plaate valides peaks mõtlema: näiteks et täiesti ühevärviliselt plaadilt paistab iga plekk paremini välja kui mustriliselt ning et karedama pinnaga plaati on küll tülikam puhastada, aga see on turvalisem, sest pole jala all nii libe kui sile plaat.