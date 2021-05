KASULIKUD NIPID: seinad näivad väsinud? Haara värvirull! 

Kui eeltöö on tehtud, siis alusta värvirulli hooldamisega. Lõika rulli karv äärtest 45° nurga alla, et rull ei hakkaks äärtest värvi välja pritsima, ja loputa kraani all üle – nii saad rulli seest kätte lahtised karvakesed. Suru rulli karv käterätikuga kuivemaks: niiskesse rulli imendub värv paremini ja ühtlasemalt.