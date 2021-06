HEA NÕU: kuidas taltsutada koduaias lokkavat sammalt 

Pane tähele!

Foto: Sven Arbet

Tuleb ette, et pereliikmete unistused ja soovid aiakujunduse asjus on täiesti erinevad. Kui krunt on piisavalt suur, et oma aiaosa jaguks nii lillelembile kui ka varjuaia huvilisele, ning sammaldunud kive ja vanu puid või kände on mõnes krundinurgas palju, tasub kogu krundil samblaga võitlusse asumise asemel kaaluda hoopis mõtet rajada ühte aiaossa samblaaed. Mujal maailmas on need ammu väga populaarsed, Eestis veel mitte nii väga, ehkki neid on.