Rulookardinad – just nii leiad endale sobiva 

Siiski ei maksa kauplusest esimest ettejuhtuvat rulood kaenlasse haarata, sellega koju tõtata ja alles siis hakata paigaldamisele mõtlema. Kõigepealt tuleb otsustada, kas tahad ruloo paigaldada aknapalede vahele või aknaava ette. Esimene lahendus jätab võimaluse kasutada aknalauda muretult näiteks toataimede kasvatamiseks, teise puhul võib ruloo allalaskmine olla keeruline – või mõne aja pärast suisa võimatu, kui taimed lopsakust koguvad.

Kõige keerulisem rulookardinatega seotud töö on mõõtude võtmine. Alusta joonisest: joonista paberile kõik aknad, millele rulood vajad, ja kirjuta mõõtmistulemused – kõigi akende kõrgus ja laius – sinna juurde. Ehituspraktika iseärasustest tulenevalt tuleb kõrgusmõõt kindlasti võtta kahest kohast ja plaanile märkida suurem tulemus.

Aknapalede vahele kinnitatud ruloo puhul peaks vahe rulooserva ja aknapale vahel olema mõlemast küljest 2 cm, sest 1 cm ei pruugi olla piisav, siis on raske ruloode liigutamise mehhanisme paigaldada. Seega peaks ruloo sellise paigaldusviisi puhul olema 4 cm kitsam kui aknapalede vaheline mõõt. Kõrgusele tuleks lisada vähemalt 2 sentimeetrit.

Näiteks kui aknaava laius on 103 cm, siis on vaja ruloosid, mille laius on 103-2-2 = 99 cm. Tõenäoliselt sobiks sinna ka tüüpmõõdus 1 m laiune ruloo.

Kui paigaldad ruloo aknaava ette, pole täpne mõõt nii oluline, küll aga tuleks jälgida, et ava oleks rulooga igast küljest korralikult kaetud (u 7 cm üle). Eriti oluline on see pimendava ruloo puhul, mis võib ise olla kõigiti korralik, kuid ei saa olla kuigi tõhus, kui valgus servade vahelt ikkagi tuppa pääseb.

Parajaks saab lõigata