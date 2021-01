Remont ja Ehitus Maja palkide vahetus ei käigi üle jõu! Nende soovituste abil saad raske töö ise ära teha Kristjan Arras, Õhtuleht , täna 06:32 Jaga: M

Saun omadega läbi? Kaugel sellest - pärast palgivahetust teenib majake omanikku jälle. Foto: Fotod: Maa-arhitektuuri keskus

Vanade palkmajade vundament on sageli maasse vajunud, mistõttu on maja alumised palgid vastu maad ja mädanenud – hoone taastamisel tuleb ette võtta palgivahetus. Julge pealehakkamine on selleski töös kindlasti pool võitu, aga hea tulemuse huvides tasuks alustuseks ära kuulata asjatundjate õpetused.