FOTOLUGU | Gotlandi kodu, kus armastatakse rohelist värvi ja mõtteviisi 

Ka kimpudes on palju rohelist. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Arvutikoht vanal töölaual. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Pesupulbrid on klaasanumates. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Hämmastav, ka triikimislaud on dekoratiivne! Foto: Cecilia Möller / Living4media



2010. aasta jaanuaris sai pere sisse kolida. „Asukoht on parim! Saare keskel, aga ikkagi vaikses kohas. Liiklust on vähe ning kool ja lasteaed on kiviviske kaugusel. Burgs­vikis on hea elada ja naabruskond on tore. Loodus on lähedal, mõlemad, nii mets kui meri. Tunneme end siin vabalt, aga samas on kõik olemas.“

Sissekolimise järel on tehtud ka mõned värskendused. „Roy on ehitaja ja mulle meeldib sisekujundus, niisiis polegi ime, et tihti on meil midagi käsil. Interjöör peab elama, et oleks kodune ja mugav.“